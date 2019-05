Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geschwindigkeit in Koblenz Lay kontrolliert...

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.2019, fand auf der B49 in Koblenz Lay eine Radarkontrolle der Koblenzer Polizei statt. Ab 13:30 Uhr wurden hier mit einer Messanlage der Verkehrsdirektion bei insgesamt bei 1118 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Dabei fuhren insgesamt 92 Fahrzeuge schneller als es erlaubt ist. 86 Mal lagen die Verstöße im Bereich einer Verwarnung. Bei sechs Fahrzeugen war die gemessene Geschwindigkeit so hoch, dass bei der Bußgeldstelle eine Anzeige vorgelegt wird. Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptun-fallursachen.

