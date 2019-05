Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vandalismus auf einem Grundstück

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.05.2019 gegen 16:00 Uhr und dem 13.05.2019 gegen 08:00 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der "Deutsche Straße" und brachen einen dort stehenden Baucontainer auf. Aus diesem Baucontainer stahlen sie Batterien, die sie dann auf dem Grundstück herum schmissen. Die Batterien warfen sie unter anderem auch gegen einen dort abgestellten Radlader und beschädigten dadurch dessen Glasscheibe. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell