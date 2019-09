Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rieden (VG Mendig) - Unfall bei Schützenfest - Schuss löste sich ungewollt

Rieden (ots)

Am Sonntag, den 01.09.2019, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem Unfall auf dem Schützenfest in Rieden (VG Mendig). Ein 61-jähriger Schütze aus der VG Pellenz wurde beim Schießen auf dem Schießstand an der Hand verletzt, als sich ungewollt ein Schuss aus seinem Kleinkalibergewehr löste. Die Verletzungen waren zum Glück nicht schwerer und konnten ambulant behandelt werden. Unbeteiligte Dritte wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen vor Ort ergaben keinen strafrechtlichen Hintergrund.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651/801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell