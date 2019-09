Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl eines MTB (Pedelec)

Ettringen (ots)

Am 29.08.2019, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr wurde in der Kreuzstraße in Ettringen ein Mountainbike mit Elektrounterstützung im Wert von 2.800 Euro entwendet. Der Dieb musste hierzu die Sicherung eines Bügelschlosses überwinden, mit welchem das Fahrrad an einem Treppengeländer gesichert war. Zur Beschreibung des Mountainbikes:

-MTB/Pedelec -Hersteller: CUBE -Modell: Reaction Hybrid Race 500 -29 Zoll -Farbe: grau-gelb -Bild in der Anlage

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell