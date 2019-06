Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Vandalismus auf Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag, zwischen 11.00 und 16.00 Uhr, drangen Unbekannte auf das Gelände eines Tennisvereins am Dülkener Stadtgarten ein. Die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und beschädigten unter anderem den Bodenbelag durch Einschalten der Bewässerungsanlage. Den entstandenen Schaden schätzt ein Vertreter des Vereins insgesamt auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Täter bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. /wg (753)

