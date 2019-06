Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Sexueller Übergriff war erfunden

Grefrath (ots)

Wie wir in unserer Meldung 722 berichteten, zeigte eine junge Frau aus Grefrath eine Vergewaltigung an, die sich in der Nacht zum 21.06.2019 auf der Stadionstraße ereignet haben sollte. Am gestrigen Donnerstag meldete sich die Frau bei der Kriminalpolizei und versicherte glaubhaft, dass sie die Geschichte als Notlüge erfunden hatte, um eine private Situation erklären zu können. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingestellt und den Sachverhalt der zuständigen Staatsanwaltschaft zur weiteren Prüfung übergeben. /wg (751)

