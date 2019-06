Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190627 Nettetal-Kaldenkirchen: 19jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 19jährige Kaldenkirchenerin mit ihrem Fahrrad die Venloer Straße stadtauswärts. Beim Einbiegen in den Tegelener Weg geriet sie in den Gegenverkehr und stieß gegen den Außenspiegel des Pkw einer 59jährigen Kaldenkirchenerin. Die junge Frau, die keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. /jp (750)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Jürgen Pfeiffer

Telefon: 02162/377-1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell