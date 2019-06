Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Traktorfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Willich-Anrath (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, bemerkten die Eigentümer eines VW Golfs, der vor dem Haus auf der Hausbroicher Straße in Anrath parkte, dass der Wagen augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden war. Ein Zeuge, der sich bei der Unfallaufnahme meldete, hatte gegen 15.15 Uhr ein Traktor-Gespann beobachtet, welches aus Richtung Anrath fuhr. Der Traktor sei in Höhe des Golfs von der Straße abgekommen. Der hintere Reifen des Anhängers sei in der Folge dann gegen den Pkw gestoßen und hatte diesen über die gesamte Fahrzeuglänge erheblich beschädigt. Der Traktor, der kurz anhielt, setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrer oder Fahrerin um den Unfall kümmerte. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Traktor über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (752)

