Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht Unfallzeugen

Adenau (ots)

Unfallort: 53518 Barweiler, K18, zwischen Barweiler und Wimbach.

Unfallzeit: Dienstag, den 03.09.2019, 09.55 Uhr.

Zur Unfallzeit kam es auf der K18 zu einem Unfallereignis mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 49-jährige Audi-Fahrerin befuhr die K18 von Barweiler kommend in Fahrtrichtung Wimbach. Beim Befahren eines sehr engen Teilbereichs der K18 kam ihr ein blauer Suzuki Swift entgegen, der nach ihren Ausführungen zur Folge das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten habe. Infolge dessen seien beide Fahrzeuge jeweils mit ihren linken Außenspiegeln kollidiert. Nach dem Unfallereignis setzte der Suzuki-Swift-Fahrer seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Person und seines Fahrzeuges zu ermöglichen, und ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. An besagtem Fahrzeug dürfte ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen mittelblau-metallic-farbenen Suzuki Swift gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers (Suzuki-Swift-Fahrer) führen können, werden an die Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

