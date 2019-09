Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Durch Sonne geblendet

Lahr (ots)

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße 'Geroldsecker Vorstadt' am Dienstagnachmittag, übersah eine 49-jährige Mercedes-Lenkerin einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Nach eigenen Angaben wurde die Frau von der tiefstehenden Sonne geblendet, wodurch sie den 60-Jährigen zu spät erkannte und daraufhin mit diesem kollidierte. Der Zweiradfahrer verletzte sich bei dem folgenden Sturz und wurde für weitere Maßnahmen in ein Krankenhaus in Lahr verbracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

