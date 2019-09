Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Ein 68-jähriger Citroen-Fahrer kollidierte am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr auf der Straßburger Straße mit einem 66-jährigen Peugeot-Lenker. Der 68-Jährige fuhr von Osten kommend in Richtung Frankreich, als er auf Höhe des Bahnhofes dem vorrausfahrenden Peugeot auffuhr. Ursache hierfür war nach ersten Erkenntnissen ein medizinischer Notfall des Citroen-Lenkers, welcher im Anschluss durch eine Rettungswagenbesatzung reanimiert werden musste und in ein Krankenhaus nach Lahr gebracht wurde. Der 66-jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht, entließ sich nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt aber wieder selbst. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 10.000 Euro

