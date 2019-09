Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Davongefahren

Rust (ots)

Der Fahrer eines schwarzen BMW wendete am Dienstag gegen 22:30 Uhr verbotswidrig auf der Kreisstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Rust und Rust. Eine vor Ort befindliche Streife des Verkehrskommissariats Offenburg beobachtete den Verkehrsverstoß und wollte den BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach kurzer Ansprache über die geöffneten Fahrzeugfenster flüchtete dieser jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn und dann in Richtung Ringsheim. Letztendlich konnten das Fahrzeug und der 35-Jahre alte Fahrer in der Kirchstraße festgestellt werden. Wegen der waghalsigen Fahrt erwartet ihn nun eine entsprechende Strafanzeige. Verkehrsteilnehmer, die durch den Raser gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Offenburg unter Telefon, 0781 21-4200, in Verbindung zu setzen. /ag

