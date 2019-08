Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl/Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Mittwoch, 9.10 Uhr bis Donnerstag, 6.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Schubertstraße einen geparkten grauen Seat Leon an und flüchtete. Am Seat entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

1.500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Bergstraße am Mittwoch. Gegen 17.45 Uhr fuhr eine Frau einen geparkten grauen DS 7 Crossback an und sprach dann kurz mit der Geschädigten. Sie fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Unfallverursacherin war 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und dünn. Die Unfallfahrerin hatte braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren und trug ein weißes Trägertop und eine schwarze Jeans. Bei ihrem Auto handelt es sich um ein silberfarbenes Auto mit Essener Kennzeichen.

Herten

Heute, in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf dem Parkplatz an der Straße Marktplatz geparkten blauen Audi A4 Kombi an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden am Audi. Der Verursacher flüchtete.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Marl) und Herten (für die Städte Castrop-Rauxel und Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell