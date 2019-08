Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Familienstreitigkeiten in Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, kam es in einem Kiosk an der Hochlarmarkstraße/Hochstraße zu einem verbalen Streit zwischen drei Familienmitgliedern. Aus nicht abschließend geklärter Ursache schoss einer der drei Beteiligten, auf der Straße vor dem Kiosk, vermutlich mit einer Gaspistole mehrmals in die Luft. Ein Zeuge hatte daraufhin die Polizei informiert. Vor Ort konnte die Pistole nicht mehr aufgefunden werden. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell