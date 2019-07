Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Halsterner Straße

Bad Oeynhausen (ots)

In Folge einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag suchen die Polizeiermittler nach dem Fahrer eines dunklen PKWs und bitten um Zeugenhinweise.

Als der 56-jährige Fahrer eines schwarzen Peugeot Traveller Kleintransporters am Dienstag gegen 15.25 Uhr vom Glockenbrink auf der Halsterner Straße abgebogen war und die Straße in Richtung Löhne befuhr, kam ihm ausgangs einer Kurve ein PKW auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Lübbecker nach rechts aus, geriet in einen Straßengraben und beschädigte eine Mauer. Der Fahrer des anderen PKWs, bei dem es sich um einen dunklen BMW 5er älteren Modells handeln könnte, entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle in Richtung der Siedinghausener Straße.

Hinweise zum Unfallverursacher werden von den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter Telefon (05731) 2300 entgegengenommen.

