POL-MI: Kollision auf der Bergkirchener Straße

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bergkirchener Straße am Dienstag mussten zwei Frauen ins Klinikum eingeliefert werden.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen befuhr eine 77-jährige Mindenerin mit einem Volkswagen gegen 7.50 Uhr die Bergstraße in Richtung der Bergkirchener Straße. Zeitgleich befand sich ein Fahrer aus Löhne (65) vorfahrtsberechtigt mit einem Peugeot auf der Bergkirchener Straße und befuhr diese in Richtung Häverstädt. Nach Einfahren der Mindenerin auf die Vorfahrtsstraße kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Autos, sodass der VW in den angrenzenden Straßengraben schleuderte. Bei der Kollision verletzten sich die 77-Jährige und die 65 Jahre alte Beifahrerin des Peugeot-Fahrers. Rettungskräfte brachten beide Frauen ins nagegelegene Klinikum Minden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Häverstädter Weg sowie die Zechenstraße abgeleitet. Neben den Polizei- und Rettungskräften waren auch Kräfte der Feuerwehr am Einsatz beteiligt. Beide verunfallten PKWs waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

