Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falsche Polizisten am Telefon

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Polizei Minden-Lübbecke erhält von Betroffenen am heutigen Tag vermehrt Kenntnis über Anrufe falscher Polizisten aus dem Bereich Minden.

Dabei benutzen die Anrufer eine bekannte Masche und teilen mit, dass es einen Einbruch in der Nachbarschaft gegebenen habe. Es sei eine Liste mit dem Namen des Angerufenen sichergestellt worden. Nun könne ein Einbruch bevorstehen und die Wertgegenstände seien in Gefahr, so die Betrüger.

Die Betroffenen verhielten sich nach derzeitigem Ermittlungsstand größtenteils richtig und beendeten die Gespräche vorzeitig.

Bitte tätigen Sie grundsätzlich keine Informationen über Ihre Eigentums- oder Wohnverhältnisse und händigen Sie Unbekannten niemals Bargeld oder Wertgegenstände aus. Im Zweifel beenden Sie umgehend das Telefonat und wählen den Polizeinotruf 110.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell