Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Vereinsgebäude

Porta Westfalica (ots)

In den Abend- oder Nachtstunden zu Montag sind Kriminelle in das Gebäude eines Vereins in der Hauptstraße eingebrochen und haben dort mehrere Gartengeräte gestohlen.

In der Zeit von Sonntag, 19 Uhr bis Montag, 5 Uhr drangen die Täter über ein Fensterelement ins Innere des mehrgeschossigen Gebäudes ein und entwendeten nach ersten Ermittlungserkenntnissen aus einem Abstellraum drei Rasentrimmer sowie drei Kettensägen. Alle Geräte sind nach Angaben der Geschädigten von der Firma Stihl.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell