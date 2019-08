Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Dodge Pick-Up entwendet

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Dodge Pick-Up an der Hafenstraße. Der Pkw ist mit Dortmunder Kennzeichen zugelassen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

