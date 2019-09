Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bruchertseifen (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Spiegelunfall auf der B 256, kurz vor der Ortschaft Bruchertseifen, aus Richtung Hamm kommend. Der Unfallverursacher, welcher die Straße in einer Fahrzeugschlange in Richtung Hamm befuhr, entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell