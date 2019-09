Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eichelhardt (ots)

Am Freitagabend, 06.09.2019, um 21:15 Uhr befuhr ein Mann mit einem Pkw Mercedes die B 256 von Mammelzen in Richtung Eichelhardt. In einer Linkskurve kurz vor Eichelhardt kam er mit seinem Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der 51 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dem Mann schon vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

