Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch im Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde bei einem Drogeriemarkt in der Neuwieder Mittelstraße gegen 0.30 h eine Scheibe im Eingangsbereich eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter gelangte so in den Markt und entwendete Parfüm. Bei ihm soll es sich um einen jungen Mann mit Kurzhaarschnitt handeln, der eine Tasche oder einen Rucksack dabei hatte. Er ist anschließend in Richtung Rhein geflüchtet. Wer Hinweise zu dem Täter machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0.

