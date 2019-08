Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht am Bahnhofsplatz - Audi von unbekanntem Fahrzeugführer beschädigt

Hameln (ots)

Am Sonntagabend (11.08.2019) kam es am Bahnhofsplatz in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 20 Jahre alter Mann aus Bad Münder parkte seinen Audi A3 gegen 21.20 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Der junge Mann stellte seinen Pkw ordnungsgemäß in der ersten Parkreihe, bei den Fahrradständern, parallel zum Hastenbecker Weg ab. In der Parkbucht links neben dem Audi parkte zu diesem Zeitpunkt bereits ein weißer Sprinter, möglicherweise ein Daimler.

Als der Bad Münderaner gegen 23.35 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen an der linken Seite seines Audi fest. Ein Verursacher möglicher befand sich nicht mehr vor Ort.

Der Geschädigte informierte die Polizei.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten weißen Fremdlack feststellen.

Das 7. Fachkommissariat der Polizei Hameln ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

