POL-HM: Mann von Hund in Hand gebissen - "Hundeführerin" flüchtig - Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Am Dienstagabend (06.08.2019) wurde ein 25 Jahre alter Mann in Bad Pyrmont von einem Hund in die Hand gebissen und verletzt.

Der Mann aus Bad Pyrmont befand sich auf dem Weg von seiner Arbeitsstelle nach Hause, als er gegen 23.00 Uhr sein Fahrrad die Solbachstraße entlangschob. An der Einmündung An der Saline traf der 25-Jährige auf zwei junge Frauen und einen jungen Mann, die einen kleinen, dunklen Hund und einen großen, weißen Hund an der Leine führten.

Der große, weiße Hund habe sich unvermittelt losgerissen, sei auf den 25-Jährigen zu gerannt und habe ihm in die Hand gebissen, gab der Verletzte später gegenüber der Polizei zu Protokoll. Die junge Frau, die den Hund geführt habe, habe ihn nicht halten können.

Sie wird beschrieben, als Europäerin mit dunklen Haaren und kräftiger Statur. Die junge Frau habe zudem eine Brille getragen.

Nach dem Biss habe die Frau noch gefragt, ob alles gut sei und habe sich dann entfernt, ohne sich weiter um 25-Jährigen zu kümmern, der aufgrund seiner Verletzung später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei Bad Pyrmont ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Wer kann Angaben zu der unbekannten jungen Frau und dem großen, weißen Hund machen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/9406-0 entgegengenommen.

