POL-PDWIL: Vandalismus in unbewohntem Haus

Blankerath (ots)

Vandalismus in Blankenrath

Am vergangenen Wochenende kam es in den Morgenstunden vom 22.06.2019 gegen 00:30 Uhr und 23.06.2019 gegen 04:30 Uhr zu Vandalismus in einem unbewohnten Haus an der Hauptstraße in Blankenrath im Bereich der Abzweigung in die Straße Am Reitersgässchen. Dabei hat sich eine Gruppe von vier bis fünf unbekannten Jugendlichen Zutritt zu einem unbewohnten Haus an der Hauptstraße in Blankenrath verschafft. In dem Haus wurden verschiedene dort gelagerte Gegenstände beschädigt, Regale umgeworfen, sowie Türen und Fenster eingeschlagen.

Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen?

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen darum, sich bei zweckdienlichen Hinweisen unter der Nummer 06542/9867-0 / pizell@polizei.rlp.de zu melden.

