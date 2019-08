Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0528--Zeugenaufruf - Polizei sucht Einbrecher mit Roller--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: 18.08.19, 2.50 Uhr

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Bremen-Osterholz sucht die Polizei nach einem flüchtigen Täter mit Motorroller. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Der bislang unbekannte Einbrecher fuhr mit einem Motorroller gegen die Eingangstür einer Tankstelle in der Hans-Bredow-Straße und verschaffte sich somit gewaltsam Zutritt. Aus dem Verkaufsraum entwendete der Rollerfahrer mehrere Stangen Zigaretten. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Einen gleichgelagerten Einbruchsversuch nahmen Einsatzkräfte kurz zuvor in Horn-Lehe in der Kopernikusstraße auf. Auch hier hatte ein unbekannter Täter mit einem Zweirad versucht, in eine Tankstelle zu fahren. Als der Versuch misslang, flüchtete der Rollerfahrer.

Die Ermittler prüfen, ob beide Fälle in Zusammenhang stehen. Weiter werden Zeugen gesucht, sachdienliche Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell