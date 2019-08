POL-HB: Nr.: 0527 --Autos von Immobilienfirma beschädigt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle/-Findorff Zeit: Zwischen 16.08.19 und 18.08.2019

In Findorff und Walle zerstachen Unbekannte am Wochenende die Reifen von zwei Autos einer Immobilienfirma. Am Sonntagnachmittag bemerkten beide Mitarbeiter, dass bei ihren in der Würzburger Straße und in der Vollmersstraße abgestellten Fahrzeugen die Reifen platt waren. Bei einem waren es zwei bei dem anderen alle vier. In der Vergangenheit waren Fahrzeuge des Unternehmens bereits mehrfach Ziel von Sachbeschädigungen und Brandanschlägen. In allen Fällen entstand zum Teil hoher Sachschaden. Da ein politischer Hintergrund wahrscheinlich ist, hat der Staatsschutz der Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

