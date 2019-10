Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kabeltrommel entwendet

Mainz (ots)

Freitag, 11.10.2019 - Montag, 14.10.2019

Von einer Baustelle im Mainzer Stadtteil Ebersheim wurden am Wochenende drei Kabeltrommeln mit Kupferdraht entwendet. Bei der Baustelle handelt es sich um eine im Rohbau befindliche Turnhalle. Das Gesamtgewicht der Trommeln liegt bei ca. 150 bis 210 kg. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

