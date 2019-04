Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger stiehlt Geldbörse und versucht Bargeld abzuheben

33034 Brakel (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am 18.01.2019 einer 45-jährigen Brakelerin beim Einkaufen in einem Geschäft in der Warburger Straße in Brakel die Geldbörse entwendet. Kurze Zeit später, gegen 16.40 Uhr, versuchte der mutmaßliche Täter mit einer in der Geldbörse befindlichen Debitkarte Bargeld an einem Geldautomaten in der Rathausstraße in Gehrden abzuheben. Da die Debitkarte durch die Geschädigte mittlerweile gesperrt wurde, misslang dieser Versuch. Bisherige Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Tatverdächtigen verliefen ergebnislos. Auf Grund eines Beschlusses des Amtsgerichtes Paderborn wird nun eine Abbildung des Tatverdächtigen veröffentlicht. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, zu wenden./he

