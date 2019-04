Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Abgesagtes Osterfeuer gerät in Brand

33014 Bad Driburg (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen ist ein für das Osterfeuer in Bad Driburg vorbereiteter Holzhaufen in Brand geraten. Das offizielle Osterfeuer war am Sonntag, 21.04.2019, auf Grund akuter Waldbrandgefahr, abgesagt worden. Das Holz sollte in Kürze wieder abtransportiert werden. Am gestrigen Dienstag, 23.04.2019, gegen 23:30 Uhr, brannte der Holzberg im Bereich der Westenfeldmark, in unmittelbarer Nähe zu einem Gasthof, lichterloh und die Feuerwehr musste zu Löscharbeiten ausrücken. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Da der Verdacht besteht, dass der Holzberg vorsätzlich angesteckt wurde, fragt die Polizei: Wer hat zur Vorfallszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Westenfeldmark beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 78800)./he

