Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bushaltestellen beschädigt

37671 Höxter (ots)

In Höxter sind zwei Bushaltestellenhäuschen beschädigt worden. Bereits am Dienstag, 23.04.2019, gegen 00:10 Uhr, wurde in der Schlesischen Straße eine Scheibe zerstört. In der Nacht von Dienstag, 23.04.2019, auf Mittwoch, 24.04.2019, auch die Scheibe eines Wartehäuschens in der Westerbachstraße. Der Schaden wird auf insgesamt 1000 Euro geschätzt. Angaben von Zeugen und Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, entgegen./he

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell