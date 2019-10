Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: "Einbruchschutz" - Info-Veranstaltung der Polizei in Nieder-Olm

Mainz / Nieder-Olm (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019, 18:00 Uhr findet im Ratssaal der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Pariser Straße 110, 55268 Nieder-Olm, ein Bürgerforum des Polizeipräsidiums Mainz zum Thema "Einbruchschutz" statt. Die Experten der der "Zentralen Prävention" des Polizeipräsidiums Mainz informieren Sie über alles Wissenswerte zum Schutz ihrer Wohnung oder ihres Hauses vor Einbruch. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte und Wohnungseinbrüche wird das Phänomen "Wohnungseinbruchsdiebstahl" näher beleuchten. Im Anschluss an die Vorträge steht eine Expertenrunde aus Fachberatern und Experten auf dem Podium für Fragen der Bürgerinnen und Bürger bereit. An der Informationsveranstaltung wird auch der Stadtbürgermeister von Nieder-Olm, Herr Dirk Hasenfuss, teilnehmen.

