Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Beim Ausweichen mit Motorrad gestürzt

Velen (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Montag bei einem Unfall in Velen erlitten. Der 74-jährige Herner durchfuhr gegen 12.15 Uhr die Bauerschaft Holthausen von der B525 kommend in Richtung Südlohn. Ein vor ihm fahrender 52-Jähriger aus Velen wollte nach links abbiegen. Im gleichen Moment hatte der Motorradfahrer bereits zum Überholen angesetzt, wollte ausweichen und kam auf den Grünstreifen; dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

