POL-BOR: Bocholt - Rollerfahrer prallt gegen Pkw

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Elektrorollers am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 80-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr die Viktoriastraße. Als der Bocholter in die Rheder Straße abbog, verlor er nach ersten Erkenntnissen aufgrund seiner Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Rollerfahrer prallte gegen den Wagen eines 54-jährigen Bocholters, der verkehrsbedingt auf der Rheder Straße stand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

