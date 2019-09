Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrzeugdiebe unterwegs

Bocholt (ots)

Einen Firmenwagen und ein Wohnmobil haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt entwendet. Im ersten Fall hatte der betroffene weiß lackierte Transporter vom Typ Peugeot Boxer am Holunderweg gestanden. Mit dem Fahrzeug erbeuteten die Täter verschiedene Werkzeuge. Der zweite Fall ereignete sich an der Leo-Nußbaum-Straße: Dort brachten Unbekannte ein blau lackiertes Wohnmobil vom Typ Fiat Ducato in ihren Besitz. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

