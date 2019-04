Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: versuchter Einbruch

Mainz (ots)

Dienstag, 10:25 Uhr

Am Dienstagvormittag geht um 10:25 Uhr die Meldung bei der Polizei ein, dass es in der Lion-Feuchtwanger-Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen ist. Der Mieter überrascht den unbekannten Täter auf seinem Balkon. Der Mann flüchtet zu Fuß. Bei der Suche nach dem Täter ist kurzzeitig ein Hubschrauber im Einsatz. Bei der Tatortaufnahme zeigen sich keine Einbruchsspuren, so dass eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen wird.

Personenbeschreibung:

- männlich - Mitte 20 - ca. 180 cm - schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss - Jeans

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

