Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zwei Container aufgebrochen

Gronau-Epe (ots)

Gleich zweimal brachen am vergangenen Wochenende unbekannte Täter in Container in Gronau-Epe ein. Auf dem Schulhof der Sophie-Scholl-Schule in Gronau wurde die verschlossene Tür eines Containers gewaltsam aufgehebelt. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Des Weiteren brachen die vermutlich selben Täter die Vorhängeschlösser eines Baucontainers auf der Straße "Beim Bungert" auf. Vorher verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Baustellengelände. Aus den Containern entwendeten sie gezielt hochwertiges Elektrowerkzeug im Wert von ca. 2.300 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gronau entgegen unter Tel. (02562) 9260.

