Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots)

Eingebrochen in ein Wohnhaus an der Kreuzstraße sind unbekannte Täter in Bocholt. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang, in dem sie zwei Außentüren beschädigten. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt von Donnerstag, 29.08.19, 13:00 Uhr, bis Montag, 02.09.19, 09.30 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell