POL-BOR: Südlohn - Nachts gegen Baum gefahren

Südlohn (ots)

In Schieflage gebracht hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Südlohn einen Straßenbaum. Das Geschehen hatte sich auf der Straße Up de Roddick abgespielt. Das lautstarke Gespräch einer Gruppe junger Leute hatte gegen 02.50 Uhr einen Anwohner geweckt. Als er sich nach dem Grund für die Unruhe erkundigte, fühlten sie sich offensichtlich ertappt und entfernten sich. Der Anwohner stellte im Nachhinein den Schaden am Baum fest. Die vier jungen Laute waren alle höchstens 25 Jahre alt. Sie waren mit einem kleineren Pkw unterwegs gewesen, vermutlich ein VW Golf oder ein Opel. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

