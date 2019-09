Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Sprayer" muss sich verantworten

Borken (ots)

Ausreichend "Handwerkszeug" lag in seinem Wagen: 15 Farb-Spraydosen haben Polizeibeamte am Sonntag in im Fahrzeug eines 31-Jährigen sichergestellt. Der Gelsenkirchener steht im Verdacht, an der Ecke Johann-Walling-Straße einen Stromkasten durch eine Schmiererei verunziert zu haben. Ein Zeuge hatte eine entsprechende Beobachtung gemacht und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Beschuldigten in einem Lokal in der Nähe antreffen; sie fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten die Spraydosen.

