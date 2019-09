Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld -Jugendlicher schlief in gestohlenem Auto

Raesfeld (ots)

Der Wagen gestohlen gemeldet, auf dem Fahrersitz ein schlafender Jugendlicher: Dieses Bild stellte sich Polizeibeamten in der Nacht zum Montag in Raesfeld-Erle dar. Sie waren gegen 03.10 Uhr in der Straße Hoheloh auf das Auto aufmerksam geworden. Ein 15 Jahre alter, vermisst gemeldeter Jugendlicher schlief darin. Die Beamten fanden bei ihm eine geringe Menge Marihuana. Sie nahmen den Jugendlichen ins Gewahrsam und übergaben ihn schließlich an Vertreter des Borkener Jugendamtes, die für die Rückkehr des 15-Jährigen in eine Jugendeinrichtung sorgten. Die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl laufen.

