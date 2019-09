Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alkoholisierter Fahrer stoppt und bricht zusammen

Gescher (ots)

Ein Rettungswagen musste einen offensichtlich erheblich alkoholisierten Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Gescher in ein Krankenhaus bringen. Der 39-Jährige war auf der Von-Braun-Straße in Gescher-Hochmoor unterwegs gewesen, hatte angehalten und war noch aus seinem Wagen ausgestiegen, ehe er im Straßengraben zusammenbrach. Weitere Insassen des Wagens verständigten die Rettungskräfte. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige und beschlagnahmten den Führerschein.

