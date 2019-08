Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0521 --Autobrände in der Neustadt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 18.08.19, 02.15 Uhr

In der Bremer Neustadt brannten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag drei Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Anrufer meldeten gegen 2.15 Uhr einen brennenden Audi in der Hardenbergstraße und kurz darauf einen VW Tiguan und den Caddy einer Obdachlosenhilfe, die in der Nettelbeckstraße in Flammen standen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, es entstand ein Schaden von über 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell