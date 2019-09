Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Drogentest schlägt an

Reken (ots)

Ein Test schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC bei einem Autofahrer, den die Polizei am Freitagnachmittag auf der Coesfelder Straße in Groß Reken kontrolliert hat. Die Polizeibeamten untersagten dem 31-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige; ein Arzt entnahm zum exakten Nachweis des Drogenkonsums eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell