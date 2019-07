Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 39-Jähriger nach Beleidigung in Gewahrsam

Mannheim (ots)

Samstagabend kam es gegen 22:00 Uhr im Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Zwischenfall. Am Service Point der Deutschen Bahn befand sich ein 39-jähriger Deutscher, welcher aus bislang unbekannten Gründen lautstark schrie und mehrfach mit der Faust auf den Tresen schlug. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei wurde zudem Zeuge, wie er die 26-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn beleidigte. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst nachkam. Nur kurze Zeit später kam er jedoch zurück und versuchte sich mehrfach an der Streife vorbeizudrängen, um in den Bahnhof zu gelangen. Der Mann wurde daraufhin gefesselt und in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 1,7 Promille. Gegen 23:00 Uhr wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beamten weigerte er sich, die Dienststelle zu verlassen und musste aus den Diensträumen verbracht werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

