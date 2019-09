Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wohnhausbrand mit hohem Schaden

Stadtlohn (ots)

Ein Brand in einem Wohnhaus hat in der Nacht zum Montag in Stadtlohn einen Schaden von circa 500.000 Euro angerichtet. Ein lauter Knall hatte einen der Bewohner des Hauses an der Schubertstraße gegen 23.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Der Mann stellte fest, dass der Wäscheraum in Flammen stand. Er flüchtete gemeinsam mit einem weiteren Bewohner aus dem Gebäude. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlohn löschten den Brand. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell