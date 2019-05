Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 16.05.2019, 20:00 Uhr, bis zum 17.05.2019, 17:30 Uhr, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem am Fahrbahnrand der Fährstraße in Nordenham abgestellten Pkw gekommen. Der Ford Focus wurde augenscheinlich mittels eines unbekannten Gegenstandes durch ebenfalls bislang unbekannte Täter zerkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Tel.: 04731/9981-0 zu melden

