POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Landesweiter Verkehrssicherheitstag und Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Oldenburg in Delmenhorst

Am Sonntag, 19. Mai 2019, finden der landesweite Verkehrssicherheitstag und der Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Oldenburg in Delmenhorst statt.

Die Veranstaltung wird offiziell um 11:00 Uhr eröffnet. Die Besucher können sich auf fast 90 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen freuen, die eine Veranstaltungsfläche von 28.000 Quadratmetern belegen werden.

Als eines der Herzstücke wird die ehemalige Hotelwiese dienen, die als Aktionsfläche genutzt wird. Hier werden Pferde, Hunde und Sonderfahrzeuge zum Einsatz kommen und auch der Hubschrauber landen.

Auf den Graftwiesen wird ein großer Bereich vom Verkehrssicherheitstag ausgestellt. Hier stehen insbesondere die Themen E-Mobilität und Ablenkung im Straßenverkehr im Fokus. Viele Bereiche laden zum Mitmachen ein und verdeutlichen die Gefahren, die durch die unkonzentrierte Teilnahme am Straßenverkehr verursacht werden können.

Die Rudolf-Königer-Straße wird als Ausstellungsfläche für Sonderfahrzeuge aus beiden Veranstaltungsbereichen genutzt. So werden hier unter anderem der Wasserwerfer, die Wasserschutzpolizei, die Polizeitaucher und alternativ angetriebene Streifenwagen zu sehen sein.

Auf dem Dienststellengelände der Polizei wird eine Bühne aufgebaut, auf der die Begrüßung stattfinden und auch das Polizeiorchester Niedersachsen auftreten wird. Deren Pausen werden mit Tipps zur Kriminalprävention gefüllt.

Zudem werden hier die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizeiarbeit dargestellt. In Hallen, die an normalen Tagen für die Unterbringung der Polizeifahrzeuge genutzt werden, wird die Tatortarbeit vorgestellt. Ermittler aus der Rauschgiftkriminalität erklären ihre Arbeit und stellen dabei auch diverse Betäubungsmittel aus. Thematisiert wird auch der Komplex 'Cybercrime'.

Auf dem Dienststellengelände wird auch die Kinderecke eingerichtet. Die kleinen Besucher können Fußball spielen, auf einem Motorrad fotografiert werden oder eine Kletterwand erklimmen. Die etwas größeren Gäste dürfen ihr Können an einem Freeletics-Parcours unter Beweis stellen.

Sowohl auf den Graftwiesen als auch auf dem Dienststellengelände werden Futtermeilen errichtet sein, auf denen unterschiedlichste Speisen und Getränke angeboten werden.

Am Veranstaltungstag wird im Stadtgebiet Delmenhorst mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein. Von 07:00 bis 20:00 Uhr werden Teile von Rudolf-Königer-Straße und Marktstraße und der Hans-Böckler-Platz gesperrt sein. Eine Zufahrt zum City-Parkhaus wird möglich sein. Weitere Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Veranstaltung werden 'An den Graften' angeboten, die vom Burggrafendamm oder der Rudolf-Königer-Straße erreicht werden.

Besucher, die mit dem Fahrrad anreisen, werden auf den Graftwiesen einen Abstellplatz finden.

Ungefähr 300 eingesetzte Polizeibeamte freuen sich, ihre Arbeit von 11:00 bis 17:00 Uhr vorstellen zu können.

