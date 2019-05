Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Einfamilienhaus in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 17.05.2019, vormittags, drang ein unbekannter Täter nach Einschlagen eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Straße Zur Wendstädt in Harpstedt ein. Aus dem Haus wurde Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet.

