Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Einbruch in Imbiss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, zwischen 01 und 11 Uhr, wurde in einen Imbiss im Martelsacker eingebrochen. Nach dem Aufhebeln einer Türe wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht näher bekannt, an den Automaten entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Euro.

